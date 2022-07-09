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В Ульяновской области на заправке взорвался бензовоз
При взрыве пострадали два человека — водитель бензовоза и оператор заправки. Их госпитализировали с ожогами рук.

В Ульяновской области на заправке взорвался бензовоз. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в субботу, 9 июля, во время перекачки топлива. Огонь перекинулся на здание и повредил 100 квадратных метров площади. Открытое горение ликвидировали.

При взрыве пострадали два человека — водитель бензовоза и оператор заправки. Их госпитализировали с ожогами рук.