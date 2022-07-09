В Удмуртии семилетняя девочка сломала ноги после падения с батута

Возбуждено уголовное дело.

В Удмуртии возбудили уголовное дело после травмирования семилетней девочки на батуте в поселке Кез. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

6 июля с 10 до 12 часов девочка с бабушкой гуляли на площади районного дома культуры в поселке. На летний период там установили детские батуты. Скатываясь с горки, девочка сломала ноги. Ей оказали медпомощь.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.