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В Удмуртии семилетняя девочка сломала ноги после падения с батута
Возбуждено уголовное дело.

В Удмуртии возбудили уголовное дело после травмирования семилетней девочки на батуте в поселке Кез. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

6 июля с 10 до 12 часов девочка с бабушкой гуляли на площади районного дома культуры в поселке. На летний период там установили детские батуты. Скатываясь с горки, девочка сломала ноги. Ей оказали медпомощь.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.