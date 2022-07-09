В Шацком районе водитель пытался избежать ДТП с пешеходом и съехал с дороги

Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

В пятницу, 8 июля, в Шацком районе перевернулся автомобиль «Ока». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 17:25 в Шацком районе на 17 километре дороги «Шацк-Сасово-Касимов». 62-летний житель Сасова на автомобиле «Ока», чтобы избежать наезда на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, выехал на «встречку». Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Мужчина получил травмы, его госпитализировали. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.