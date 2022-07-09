В Самарской области в ДТП погибли два человека
В больницу с различными травмами доставили пять пострадавших, в числе которых двое мальчиков шести и восьми лет.
В Самарской области в ДТП погибли два человека. Об этом пишет «
Авария произошла в субботу, 9 июля, в 04:30 в Красноярском районе. На третьем километре трассы «Обход села Красный Яр» столкнулись «Нива» и Lada Largus. Водители легковушек погибли на месте.
В больницу с различными травмами доставили пять пострадавших, в числе которых двое мальчиков шести и восьми лет.