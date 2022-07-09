В Рязанской области задержан подозреваемый в изнасиловании девушки в 2003 году

В преступлении подозревают жителя Москвы 1979 года рождения.

В Рязанской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки в 2003 году в Горроще. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В 2003 году 21-летнюю девушку изнасиловали в Горроще. Следственные органы задержали по подозрению в преступлении ранее неоднократно судимого за преступления против половой неприкосновенности жителя Москвы 1979 года рождения.

С ним проводятся следственные действия.