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В Рязанской области 10 июля ожидается до +32 градусов
Местами кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра до 17 метров в секунду.

В Рязанской области ожидается до +32 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В воскресенье, 10 июля, в регионе будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер восточного и юго-восточного направления, 6-11 метров в секунду. При грозе усилится до 12-17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +13, +18 градусов, днем столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов.

Ранее для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение.