В Рязани засняли велосипедиста, который проехал по переходу на «красный»

Инцидент произошел на перекрестке улиц Солнечной и Каширина.

В Рязани засняли велосипедиста, который проехал по переходу на «красный». Видео разместили в группе «Подслушано у водителей Рязани» в субботу, 9 июля.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Солнечной и Каширина. На кадрах видно, что автомобиль с видеорегистратором двигается на разрешающий сигнал светофора. После перекрестка перед машиной проезжает велосипедист по пешеходному переходу.

«Мне правда очень интересно, что должно быть в голове у человека, который под движущийся поток решает пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал (пешеходный) светофора», — написал автор видео.