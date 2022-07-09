В российской колонии убили заключенного

В колонии в Иркутской области убили заключенного. Об этом
Инцидент произошел в исправительном учреждении Братского района в ночь с 19 на 20 июня.
Группа осужденных применила насилие в отношении нескольких осужденных «с целью воспрепятствования соблюдению ими установленного порядка отбывания уголовного наказания и их исправлению».
Пострадавшие получили травмы, один из них скончался в лечебном учреждении.
В Следственный комитет направили материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).
После смерти осужденного возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).