В российской колонии убили заключенного

Инцидент произошел в исправительном учреждении Братского района в ночь с 19 на 20 июня.

В колонии в Иркутской области убили заключенного. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в исправительном учреждении Братского района в ночь с 19 на 20 июня.

Группа осужденных применила насилие в отношении нескольких осужденных «с целью воспрепятствования соблюдению ими установленного порядка отбывания уголовного наказания и их исправлению».

Пострадавшие получили травмы, один из них скончался в лечебном учреждении.

В Следственный комитет направили материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

После смерти осужденного возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).