В России смертность от наркотиков возросла на 37%

По данным Росстата, смертность от алкоголя, наоборот, снизилась.

В России смертность от наркотиков возросла на 37%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с 2020 годом количество умерших от употребления наркотиков в 2021 году увеличилось до 10 тысяч. Смертность от употребления алкоголя, наоборот, снизилась.

В список вошли случаи смерти из-за психических расстройств, произошедшие из-за злоупотребления наркотиками или другими психоактивными веществами, случайное отравление ими либо отравление с неопределенными намерениями.

Из общего числа смертей за 2021 год в России — 139 069 человек — количество смертей от наркотиков составило 7%.

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов объяснил рост смертей от наркотиков изобретением «дизайнерских наркотиков» — новых психоактивных веществ.

Число смертей от алкоголя в 2021 году снизилось по сравнению с 2020 годом на 6% и составило 47 393 случая.