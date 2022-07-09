В Пронском районе пенсионер напал с ножом на своего шурина

68-летний рязанец защищал свою жену от родственника. Возбуждено уголовное дело.

В Пронском районе пенсионер напал с ножом на своего шурина. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошел 4 июля в селе Булычево. К супругам приехал родственник из Кораблина. Во время застолья мужчина решил побить свою сестру, а ее 68-летний супруг кинулся на помощь. Он взял нож и напал на шурина.

Соседи вызвали полицию, пострадавшего в многочисленными ножевыми ранениями доставили в хирургическое отделение Новомичуринской больницы.

Уголовное дело возбудили по пункту з части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Рязанцу грозит до 10 дет тюрьмы.