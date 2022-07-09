В Приокском мужчина чуть не убил супругу

В полицию обратилась 35-летняя рязанка и сообщила, что дома на улице Энгельса муж угрожает ее убить.

В Приокском задержали мужчину, угрожавшего убить супругу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 35-летняя рязанка и сообщила, что дома на улице Энгельса муж угрожает ее убить.

На место выехала полиция. Выяснилось, что после угроз, которые рязанка восприняла как реальные, мужчина скрылся из квартиры. Патрульные зафиксировали описание внешности злоумышленника.

Сотрудники разыскали мужчину, который был похож на злоумышленника. Выяснилось, что к угрозе убийством причастен 31-летний рязанец. Его задержали.