В Нижегородской области нашли тело пропавшей девушки
Девушка уехала на такси с работы и пропала. Ее нашли мертвой спустя четыре дня.
В Нижегородской области нашли тело девушки, убитой четыре дня назад. Об этом передает
Девушка уехала на такси с работы и пропала. Ее нашли мертвой спустя четыре дня.
Предполагаемого убийцу задержали.
Как сообщил Telegram-канал «
Поиски начала полиция и волонтеры. Телефон нашли спустя время в деревне Ржака. Позже нашли тело с признаками насильственной смерти. Главный подозреваемый — экс-возлюбленный девушки.