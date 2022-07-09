В Нижегородской области нашли тело пропавшей девушки

Девушка уехала на такси с работы и пропала. Ее нашли мертвой спустя четыре дня.

В Нижегородской области нашли тело девушки, убитой четыре дня назад. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка уехала на такси с работы и пропала. Ее нашли мертвой спустя четыре дня.

Предполагаемого убийцу задержали.

Как сообщил Telegram-канал « 112 », девушка была беременна. Ей был 21 год. О пропаже девушки ее матери сообщила заведующая детсадом, где она работала. Заведующая сообщила, что та не вышла на работу и не отвечает на звонки.

Поиски начала полиция и волонтеры. Телефон нашли спустя время в деревне Ржака. Позже нашли тело с признаками насильственной смерти. Главный подозреваемый — экс-возлюбленный девушки.