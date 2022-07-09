В Ленобласти у трассы нашли скелет в куртке и шапке

Тело нашли в полутора километрах от трассы.

В Ленинградской области в Лужском районе нашли скелет мужчины в куртке и вязаной шапке у трассы Р-23 «Псков». Об этом пишет 47news.ru .

Тело нашли в полутора километрах от трассы. Предполагается, что тело долго лежало в лесу. Отмечается, что на скелете были черная куртка с полосами на рукавах и спине, темные брюки, ботинки и черная вязаная шапка.

Причины смерти установят медэкперты. Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские и следователи.