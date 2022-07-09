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В ДТП под Рязанью пострадал один человек
Подробности сообщили в полиции.

В ДТП, произошедшем под Рязанью в субботу, 9 июля, пострадал пассажир «ГАЗели». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Примерно в 12:45 в Рязанском районе на дороге «Золотое кольцо» у села Поляны столкнулись Toyota Camry и «ГАЗель». Один человек, находившийся в «ГАЗели», получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь.

На месте ДТП работает полиция, обстоятельства уточняются.

Ранее появилось видео с места аварии.