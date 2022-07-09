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Президента Шри-Ланки заподозрили в попытке покинуть страну
Власти не знают, где лидер и не могут с ним связаться.

Президента Шри-Ланки Готабая Раджапаксу заподозрили в попытке покинуть страну на самолете. Об этом сообщил AFP со ссылкой на источник из Министерства обороны.

Bloomberg сообщил, глава государства покинул резиденцию около 10 утра. Власти не знают, где лидер и не могут с ним связаться.

По данным AFP, президента эвакуировали в безопасное место.

Это произошло после протестов в Шри-Ланке. Протестующие ворвались в резиденцию президента. По данным медиков, во время протестов пострадали как минимум 33 человека.

Лидеры партий Шри-Ланки собрались после этого на экстренное заседание в связи с протестами. Они призвали президента Готабайю Раджапаксу подать заявление об отставке, передает РИА Новости.

Отметим, в Шри-Ланке происходит экономический кризис, который начался во время пандемии коронавируса. Это ударило по турсектору — источнику иностранной валюты, из-за чего государство не может купить топливо. Также там не хватает продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов, газа.