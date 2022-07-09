Появились подробности аварии на трассе «Рязань-Скопин», где легковушка съехала в кювет

Авария произошла в субботу, 9 июля, около 16:00 на 69 километре трассы.

Появились подробности аварии на трассе «Рязань-Скопин», где легковушка съехала в кювет. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в субботу, 9 июля, около 16:00 на 69 километре трассы «Рязань-Скопин». Около поворота на Новомичуринск Chevrolet Lanos под управлением 28-летнего водителя съехал в кювет.

Как рассказал сам водитель, машина ехала со скоростью более 100 километров в час, он не справился с управлением на крутом повороте, проехал через встречную полосу и опрокинулся в кювет.

«Машина перевернулась несколько раз и, конечно, ее теперь не восстановить. Машину не жалко, главное, мы все живы», — сказал мужчина.

На место аварии также прибыли пожарные, но их помощь не потребовалась. В перевернувшейся легковушке кроме водителя находилось еще два пассажира. Все они — граждане Узбекистана, которые работают в Скопине.

Одного из пассажиров увезла скорая помощь, ему сделали обезболивающий укол. Другой пассажир и водитель Chevrolet не пострадали.

Ранее видео с места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы.