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Под Брянском на железнодорожных путях сработало взрывное устройство
Неизвестное устройство взорвалось перед грузовым поездом.

Под Брянском на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Об этом пишет RT.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что инцидент произошел в субботу, 9 июля, в Унечском районе, на перегоне «Робчик-Песчанка». Неизвестное устройство взорвалось перед грузовым поездом.

Уточняется, что в составе повреждена кабина машиниста — ударной волной в ней выбило стекла. Пострадавших нет, железнодорожные пути целы.

На месте работают оперативные службы.