Илон Маск решил не покупать Twitter

Маск объяснил, что соцсеть не предоставила информацию, интересующую его.

Основатель Tesla Илон Маск решил не покупать Twitter. Об этом сообщил CNBC.

Уведомление о расторжении сделки бизнесмен направил главному юристу. В нем Маск объяснил, что соцсеть не предоставила информацию, интересующую его.

Отметим, что сумма сделки составляла 44 миллиардов долларов. В случае отказа Маск должен выплатить Twitter миллиард.

Комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовала письмо, в котором отмечается, что «Twitter не выполнил свои договорные обязательства». Адвокат Skadden Arps Майк Ринглер заявил, что Twitter иногда игнорировал запросы, отклонял по причинам, которые кажутся необоснованными, или заявлял, что исполнил требование и не предоставлял полную информацию для использования.

Адвокат утверждает, что признаки указывают, что публичные раскрытия Twitter о монетизируемых ежедневных активных пользователей (mDAU) являются ложными.

В Twitter с разрывом сделки не согласились. Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что соцсеть намерена закрыть сделку и выразил уверенность, что одержит победу в суде.