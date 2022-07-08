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В ресторанах «Вкусно — и точка» из меню пропадет картофель фри
Также из меню пропадет картофель по-деревенски, предупредили в пресс-службе компании.

В сети «Вкусно — и точка» предупредили, что картофель фри пропадет из меню в части заведений. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что это временная мера. Также из меню пропадет картофель по-деревенски.

«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картофеля фри в предприятиях сети», — объяснили в компании.

Отмечается, что картошку не будут продавать только в части вновь открываемых ресторанов.

Также в компании добавили, что картофель вернется в меню осенью 2022 года.