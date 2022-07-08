В Сасовском районе 25-летняя водитель погибла в ДТП

Водитель погибла на месте ДТП.

В Сасовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 7 июля примерно в 2:25 в Сасовском районе на 14 километре дороги «Берестянки — Трудолюбовка — Верхне-Никольское». 25-летняя жительница Московской области на Lada Vesta превысила скорость, не справила с управлением и съехала с дороги. Машина перевернулась.

Водитель погибла на месте ДТП.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.