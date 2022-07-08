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В Саранске 35-летний мужчина убил мать и спрятал тело в огороде
Раскрыть дело помогли родственники убитой.

В Саранске 35-летний мужчина убил мать и спрятал тело в огороде. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил портал «Столица — С».

Трагедия случилась 6 февраля в одном из домов по улице Кирова в Саранске. Мужчина поссорился со своей 63-летней матерью. Он начал ее бить руками и ногами, а затем схватил молоток. Женщина получила тупую закрытую травму головы и отек мозга, но скорую сын так и не вызвал. Когда женщина скончалась — он вытащил ее труп во двор, обернул в материал для пароизоляции, накрыл труп ковров и закидал куртками.

О трагедии удалось узнать родственникам — они несколько дней звонили женщине на мобильный телефон, а когда она перестала выходить на связь — обратились в полицию.

Правоохранители пришли в дом 20 апреля. Там они нашли труп и орудие убийства.

Эксперты признали мужчину невменяемым. В суде рассмотрят вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Также известно, что он имеет высшее образование, разведен, не трудоустроен и в 2018 году привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Фото регионального УМВД