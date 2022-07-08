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В Рыбновском районе пройдет гастрономический фестиваль малины
В программе ожидаются мастер-классы, интерактивные площадки, угощения, выступления местных артистов, а также базар, на котором можно попробовать малину разных сортов и блюда из нее.

В Рыбновском районе пройдет гастрономический фестиваль малины. Об этом сообщается на сайте «Рязанский туризм».

Фестиваль состоится 16 июля в 16.00 в селе Новоселки. В программе ожидаются мастер-классы, интерактивные площадки, угощения, выступления местных артистов, а также базар, на котором можно попробовать малину разных сортов и блюда из нее.

Подробнее о фестивале можно посмотреть в группе «Вконтакте» мероприятия.