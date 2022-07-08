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В рязанском «Фотодоме» откроется выставка «Эффект присутствия»
Выставка откроется 12 июля в 18.00.

В рязанском «Фотодоме» откроется выставка «Эффект присутствия». Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила пресс-служба музейно-выставочного центра имени Каширина.

Выставка откроется 12 июля в 18.00.

«Эффект присутствия» — проект независимой творческой группировки, которая год назад представила проект «Пальто».

Свои работы представили Ольга Джафарова, Роман Багров, Дарья Перова, Мария Зайцева, Леонид Агальцов, Кристина Азарскова, Кирилл Александров, Екатерина Горбачева и Екатерина Беспалова. В экспозиции более 20 работ, созданных в разных жанрах и техниках, от фотографии до инсталляции.

«У каждого из нас есть что-то или кто-то, чье незримое присутствие мы ощущаем. Мы попытались придать этому незримому форму, материальное осмысление», — именно так пояснил тему проекта один из его участников, Леонид Агальцов. Размышление художников, так или иначе связанное с памятью, сводится к простой формуле: если мы чего-то не видим, это не значит, что этого не существует, — это можно выразить в искусстве.

Выставка будет открыта до 3 августа ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 19.00.

Вход свободный.

Ограничение по возрасту 0+.