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В Рязани завершили расследование дела об уклонении уплаты налогов на 20 млн рублей

В Рязанской области завершили расследование об уклонении уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В 2018—2019 годах обвиняемый оформил фиктивные сделки о приобретении у ряда коммерческих организаций товарно-материальных ценностей. Он включил сумму НДС в соответствующие налоговые декларации за отчетные периоды 2018 и 2019 годы. Указанные товары предприятие приобрело у иных лиц, которые не являются плательщиками налогов.

В результате предприятие не уплатило налог на сумму более 23 миллионов рублей.

На имущество организации наложили арест на сумму более 30 миллионов.

Уголовное дело возбудили на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. Его направили в суд.