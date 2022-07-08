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В Рязани врачи удалили пациентке опухоль весом более 20 килограммов
Женщина обратилась в больницу с жалобами на слабость и боли в левой ноге. Врачи установили диагноз — забрюшинная опухоль.

В Рязани врачи онкодиспансера удалили 70-летней пациентке опухоль весом более 20 килограммов. Об этом сообщил региональный минздрав.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на слабость и боли в левой ноге. Врачи установили диагноз — забрюшинная опухоль.

Консилиум решил, что необходима операция.

Пациентке удалили забрюшинную опухоль единым блоком с левой почкой с сохранением левого надпочечника и резекцией мышцы илиопсоаса.

«Интраоперационно опухоль занимала левую половину брюшной полости с транспозицией желудка и поджелудочной железы правого отдела. Размер новообразования составлял 19 см на 17 см и на 22 см. Вес опухоли более 20 килограммов», — рассказали в минздраве.

Отмечается, что операция длилась 4 часа.

Врачи оценили состояние пациентки как удовлетворительное. Функции желудочно-кишечного тракта восстановили, женщину готовят к выписке.