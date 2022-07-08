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В Рязани проведут капитальный ремонт поликлиники № 2 за 40 миллионов рублей
Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В Рязани проведут капитальный ремонт поликлиники № 2 за 40 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Областная клиническая больница имени Семашко выделила на ремонт поликлиники 40 млн 260 тысяч 170 рублей. Подрядчику необходимо заменить щитовое оборудование, более 2,5 тысяч светильников и ламп, систему установки и прокладки кабелей и проводов, более тысячи розеток и выключателей, систему заземления и молниезащиты.

Работы необходимо выполнить до 28 февраля 2023 года.