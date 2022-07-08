В Рязани на улице Новой мужчина угнал велосипед

Момент попал на камеру видеонаблюдения.

В Рязани на улице Новой мужчина угнал велосипед. Пост об этом в пятницу, 8 июля, появился в группе «Рязань».

Момент попал на камеру видеонаблюдения. В подписи к публикации говорится, что инцидент случился вблизи дома № 1 по улице Новой.

«Вчера угнали велосипед с Новая, 1. Может кто-нибудь узнает своего соседа?», — говорится в посте.

На кадрах видно, как человек подошел к велосипеду и долгое время возле него стоял. Потом сел на него и уехал.