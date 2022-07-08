В Рязани изменится движение автобусов № 7

Опубликована схема движения.

С 11 июля в Рязани изменится схема движения автобуса № 7. Об этом сообщили в группе « Общественный совет при управлении транспорта » «ВКонтакте».

Схема движения из поселка Строитель:

поселок Строитель — завод «Рязцветмет» — «Теплоприбор» — площадь Театральная — памятник имени Павлова — «Дом Художника» — площадь Победы — ТРЦ «Барс» — 7-й Мервинский проезд — «Сельхозакадемия» — РМПТС — Мальшинская богодельная — Улица Новаторов.

Схема движения от улицы Новаторов

улица Новаторов — площадь Новаторов — «Сельхозакадемия» — 7-й Мервинский проезд — «Автовокзал» — ТРЦ «Барс» — площадь Победы — «Дом Художника» — памятник имени Павлова — площадь Театральная — «Теплоприбор» — завод «Рязцветмет» — поселок Строитель.

Отправление (ежедневно):Поселок Строитель: 06:00, 06:17, 06:34, 06:52, 07:10, 07:27, 07:44, 08:01, 08:18, 08:35, 08:52, 09:10, 09:28, 09:48, 10:19, 10:36, 10:50, 11:05, 11:20, 11:36, 11:54, 12:12, 12:26, 12:40, 12:54, 13:09, 13:22, 13:35, 13:49, 14:04, 14:19, 14:33, 14:49, 15:08, 15:27, 15:40, 15:53, 16:07, 16:21, 16:36, 16:51, 17:07, 17:24, 17:38, 17:58, 18:25, 19:42, 20:50, 22:00.Улица Новаторов: 06:00, 06:17, 06:34, 06:51, 07:08, 07:25, 07:42, 08:00, 08:18, 08:35, 08:52, 09:09, 09:26, 09:43, 10:00, 10:18, 10:36, 10:54, 11:09, 11:44, 11:58, 12:13, 12:28, 12:44, 13:02, 13:20, 13:34, 13:48, 14:02, 14:17, 14:30, 14:43, 14:57, 15:12, 15:27, 15:41, 15:57, 16:16, 16:35, 16:48, 17:01, 17:15, 17:29, 17:44, 17:59, 18:32, 19:33, 20:50, 22:00.