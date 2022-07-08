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В Рязани 43-летний рецидивист попался на воровстве продуктов из супермаркета
Ранее рязанца объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

В Рязани задержали 43-летнего рецидивиста, который был объявлен в федеральный розыск. Подробнее об этом в пятницу, 8 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в четверг, 7 июля, около 18.00 на Касимовском шоссе. Мужчина украл из супермаркета продукты, после чего скрылся с места происшествия.

Прибывшие полицейские начали опрашивать свидетелей и объезжать окрестные дома. Вскоре они увидели мужчину, по приметам похожего на злоумышленника. Выяснилось, что прохожий причастен к хищению. Также полицейские установили, что он был объявлен в федеральный розыск за мошенничество — он обманул жителя Саранска.

Ранее рязанец также привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, позже он будет передан инициатором розыска.