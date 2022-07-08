В России предложили ввести в школьную программу обучение езде на электросамокатах
Начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин подчеркнул, что вопросы нужно решать на государственном уровне.
В России предложили ввести в школьную программу обучение езде на электросамокатах. Об этом в эфире радиостанции «
Он подчеркнул, что вопросы нужно решать на государственном уровне. Митрошин отметил, что нет сомнений в необходимости такого обучения.
Он предложил выделить в школах дополнительные часы для обучения езде на электросамокатах. Тем не менее, он задался вопросом: где найти дополнительные часы для обучения.
«Вопрос — у кого этот час отобрать? У физики, у химии, русского языка?» — сказал Митрошин.