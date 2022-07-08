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В России предложили ввести в школьную программу обучение езде на электросамокатах
Начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин подчеркнул, что вопросы нужно решать на государственном уровне.

В России предложили ввести в школьную программу обучение езде на электросамокатах. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин.

Он подчеркнул, что вопросы нужно решать на государственном уровне. Митрошин отметил, что нет сомнений в необходимости такого обучения.

Он предложил выделить в школах дополнительные часы для обучения езде на электросамокатах. Тем не менее, он задался вопросом: где найти дополнительные часы для обучения.

«Вопрос — у кого этот час отобрать? У физики, у химии, русского языка?» — сказал Митрошин.