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В Роспотребнадзоре не исключили возможного подъема заболеваемости коронавирусом
Увеличивается доля новых штаммов, стелс-омикрон вытесняют ВА.4 и ВА5.

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что в России не исключен подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, увеличивается доля новых штаммов, стелс-омикрон вытесняют ВА.4 и ВА5.

Специалист отметил, что заболеваемость может вырасти у тех, у кого нет иммунитета и кто не делал прививки.