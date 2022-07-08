В Роспотребнадзоре не исключили возможного подъема заболеваемости коронавирусом

Увеличивается доля новых штаммов, стелс-омикрон вытесняют ВА.4 и ВА5.

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что в России не исключен подъем заболеваемости коронавирусом. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, увеличивается доля новых штаммов, стелс-омикрон вытесняют ВА.4 и ВА5.

Специалист отметил, что заболеваемость может вырасти у тех, у кого нет иммунитета и кто не делал прививки.