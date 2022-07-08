В Мурманской области задержан педофил, который изнасиловал и убил восьмилетнего мальчика

Подозреваемый — водитель в больнице, где работает мать ребенка.

В Мончегорске Мурманской области задержан предполагаемый педофил, который изнасиловал и убил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил SHOT .

Подозреваемый — водитель в больнице, где работает мать ребенка. По предварительной информации, 51-летний мужчина знал, что у матери школьника была смена и пришел к нему домой.

Ранее мужчину судили по нескольким статьям: «Угон воздушного судна, водного транспорта либо ж.-д. состава», «Воспрепятствование деятельности журналистов» и «Необоснованное увольнение/отказ в приёме на работу беременной женщины или имеющей детей до трех лет».

Напомним, ребенок был дома один. Он впустил в квартиру мужчину, который изнасиловал и утопил мальчика. Мать ребенка воспитывала сына одна после смерти мужа.