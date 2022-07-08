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В Москве суд приговорил депутата Горинова к семи годам колонии
Суд назначил депутату семь лет колонии общего режима за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил.

В Москве осудили муниципального депутата Алексея Горинова за ложное распространение информации о Вооруженных силах. Об этом передает РИА Новости.

Суд назначил депутату семь лет колонии общего режима за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил. По данным следствия, 15 марта Горинов, а также глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина во время открытого заседания огласили ложные сведения о действиях российской армии.

Котеночкину объявили в розыск. В отношении нее возбудили отдельное производство.