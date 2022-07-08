В Москве суд приговорил депутата Горинова к семи годам колонии

Суд назначил депутату семь лет колонии общего режима за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил.

В Москве осудили муниципального депутата Алексея Горинова за ложное распространение информации о Вооруженных силах. Об этом передает РИА Новости .

Суд назначил депутату семь лет колонии общего режима за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил. По данным следствия, 15 марта Горинов, а также глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина во время открытого заседания огласили ложные сведения о действиях российской армии.

Котеночкину объявили в розыск. В отношении нее возбудили отдельное производство.