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В Казани задержали мошенников, обокравших мать погибшего в спецоперации
Задержанные организовали в арендованной квартире штаб, из которого координировали операции по обналичиванию и переводу денег.

В Казани полиция задержала четырех телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег у матери военнослужащего, погибшего на Украине. Об этом передает РИА Новости.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в мае этого года неизвестные позвонили женщине и представили сотрудниками Банка России. Они сообщили, что якобы из-за утечки данный ей нужно застраховать счета. Несколько дней женщина переводила деньги мошенникам. В итоге они получили в общей сумме более 12,7 миллиона рублей от пострадавшей.

Отмечается, что в сумму вошли выплаты членам семей погибших военных, личные сбережения потерпевшей, а также деньги, взятые в кредит.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Задержаны четыре подозреваемых в возрасте от 20 до 22 лет.

Ирина Волк рассказала, что задержанные организовали в арендованной квартире штаб, из которого координировали операции по обналичиванию и переводу денег. Там нашли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.

Расследование продолжается.