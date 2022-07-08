В День семьи, любви и верности глава Рязани опубликовала фото с супругом

Глава гордумы Татьяна Панфилова поздравила рязанцев с Днем семьи, любви и верности. Сообщение в пятницу, 8 июля, она опубликовала на
Она рассказала, что с супругом Александром они вместе со времен студенчества и опубликовала фото с ним.
«Двух врачей, педиатра и анестезиолога, объединила профессия, ставшая нашей общей судьбой. В этом году мы отмечаем 45 лет совместной жизни — сапфировую свадьбу», — рассказала Панфилова.
Глава гордумы отметила, что у нее трое детей, пятеро внуков. Свою семью она считает главным достижением в жизни.
Панфилова отметила, что семья — это место силы для каждого человека.
Глава гордумы пожелала рязанским семьям счастья, любви, терпения, уважения друг к другу.
«Пусть не смолкает в ваших домах детский смех, пусть каждый прожитый вместе день приносит только радость, пусть семья будет для вас надежной опорой и крепким тылом», — написала Панфилова.