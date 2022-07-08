В рязанской БСМП сделали операцию пациентке из ЛНР

Женщину обследовали, для чего привлекали в том числе онкологов.

В рязанской БСМП сделали сложную операцию пациентке из ЛНР. Об этом сообщили на странице больницы «ВКонтакте».

Женщину обследовали, для чего привлекали в том числе онкологов. Врачи сделали несколько прицельных биопсий, подключили лучших специалистов ультразвуковой диагностики — заведующую отделением функциональной и ультразвуковой диагностики Ирину Андрееву и заведующего отделением магнитно-резонансной томографии Дмитрия Сучкова. Для планирования операция применили компьютерные разработки. Бригаду врачей возглавил доцент кафедры урологии с курсом хирургических болезней РязГМУ имени Павлова, кандидат медицинских наук, главный внештатный пластический хирург регионального минздрава Рязанской области Владислав Иванов.

«Результатом операции стало не только полное клиническое выздоровление, но и положительные эстетические изменения, отсутствие угроз для здоровья пациентки», — отметили в сообщении.

Пациентка поблагодарила персонал клиники и не смогла сдержать слез.