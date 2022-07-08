В Башкортостане пару задержали за попытку сжечь женщину в подвале

Спасатели успели освободить женщину.

В Салавате задержали 25-летнюю девушку и 32-летнего мужчину, которые пытались сжечь 49-летнюю женщину. Об этом сообщила « Лента.ру ».

В ночь на 2 июля компания выпивала на заброшенном участке. Во время застолья 32-летний мужчина обвинил потерпевшую в краже телефона.

После перепалки мужчина с девушкой стали избивать женщину ногами и металлической цепью. Затем они облили пострадавшую горючей жидкостью и закрыли в подвале заброшенного дома, который подожгли.

Соседи заметили возгорание и вызвали пожарных. Спасатели успели освободить женщину. Ее госпитализировали с термическими ожогами.

Задержанным предъявили обвинение по статье («Убийство общеопасным способом») УК РФ.