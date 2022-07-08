Специалисты регионального центра компетенций Рязанской области подвели итоги участия в международной выставке «ИННОПРОМ — 2022»

ИННОПРОМ — крупнейшая промышленная выставка, которая проводится под патронатом председателя правительства России Михаила Мишустина в Екатеринбурге на ежегодной основе.

С 4 по 7 июля в городе Екатеринбурге состоялась работа международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2022». В числе участников — представители регионального центра компетенций (РЦК) Агентства развития бизнеса Рязанской области.

В ходе работы «ИННОПРОМа-2022» эксперты РЦК приняли участие в тематических сессиях по вопросам перехода на отечественные программные продукты и сопутствующих рисков, а также обсудили актуальные проблемы, связанные с процессами цифровой трансформации. Также речь шла о приоритетах развития российского инженерного и промышленного программного обеспечения и мерах финансовой поддержки разработчиков.

В рамках деловой поездки эксперты РЦК обменялись успешным опытом реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» с коллегами из Екатеринбурга — специалистами РЦК. Рязанским экспертам презентовали производственную и офисную «Фабрику процессов», особенности ведения проектной деятельности в Свердловской области. Также коллеги обсудили организацию работы и обучения тренерского состава РЦК, поделились внедрением лучших практик и проектных кейсов.

По словам руководителя РЦК Рязанской области Павла Крутова, наша задача — перенять успешный опыт российских регионов.

«Во время встречи мы смогли посетить одно из предприятий-участников национального проекта „Производительность труда“ — „Уральский дизель-моторный завод“ и своими глазами увидеть „фишки“ предприятия. Одна из них — управление операционной деятельностью через телефон: все показатели отображаются в программе, где очень удобно выявлять и решать проблемы, а также отслеживать общие показатели. В целом предприятие живое и очень интересное, — поделился Павел Крутов. — ИННОПРОМ-2022 — это отличный инструмент для нетворкинга, установления, поддержания и развития отношений с теми, кто может повлиять на развитие вас и вашего бизнеса. Помимо ярких эмоций, мы получили огромный опыт в работе по своему направлению, а также гору полезной информации от лучших спикеров страны».

ИННОПРОМ — крупнейшая промышленная выставка, которая проводится под патронатом председателя правительства России Михаила Мишустина в Екатеринбурге на ежегодной основе. С 2010 года она стала главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента России Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.