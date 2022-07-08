Рязанский приборный завод отметили благодарностью за вклад в рационализаторство и изобретательство

Торжественное чествование рязанских предприятий и организаций, а также работников, отличившихся в этой сфере, было приурочено ко Дню изобретателя и рационализатора.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ») получил благодарность от рязанской региональной организации ВОИР. Предприятие отметили за значительный вклад в развитие рационализаторской и изобретательской деятельности и активное участие в конкурсе «Лучшие предприятия и образовательные учреждения высшего образования Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности».

Торжественное чествование рязанских предприятий и организаций, а также работников, отличившихся в этой сфере, было приурочено ко Дню изобретателя и рационализатора.

В рамках мероприятия за добросовестный труд и высокий профессионализм ценным подарком главы муниципального образования, председателя рязанской гордумы наградили начальника бюро отдела интеллектуальной собственности АО «ГРПЗ» Галину Буробину.

«На нашем заводе трудится много талантливых людей, которые принимают активное участие в изобретательской и рационализаторской работе. Предприятие оказывает им поддержку, применяя различные стимулирующие инструменты. Результаты этой деятельности используются в процессе производства, а также приносят экономический эффект. Например, внедрение рацпредложений в 2021 году принесло заводу 6,3 млн рублей», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

В АО «ГРПЗ» действует система создания и выявления охраняемых результатов деятельности, их правовой охраны в рамках российских и зарубежных законодательств, а также защиты прав и интересов авторов.

Для мотивации творческой деятельности организуются ежегодные заводские конкурсы на присвоение почетных званий «За достижение лучших показателей в изобретательской и рационализаторской работе среди подразделений предприятия», «Лучший изобретатель», «Лучший рационализатор». Заводчане также участвуют в региональных и всероссийских мероприятиях. Победителей чествуют в торжественной обстановке, поощряют материально. На предприятии действует «Положение о выплате вознаграждения правообладателям, авторам охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и лицам, содействующим их созданию и использованию».

В настоящее время АО «ГРПЗ» является правообладателем 477 охраняемых объектов интеллектуальной деятельности.