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Рязанская делегация завершила работу на площадке «ИННОПРОМ-2022»
7 июля делегация Рязанской области, которую возглавил зампредправительства региона Артем Никитин, завершила работу на площадке Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2022».

7 июля делегация Рязанской области, которую возглавил зампредправительства региона Артем Никитин, завершила работу на площадке международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2022».

В заключительный день состоялся ряд встреч в формате В2 В. Переговоры с потенциальными партнерами провели представители ООО «СтальСтройТехнологии», ООО «Бервел», ООО «ЭРА», завод «Красное знамя» и других предприятий. Аналогичные встречи проходили в течение всех четырех дней работы на «ИННОПРОМ-2022». По их итогам достигнут ряд конкретных договоренностей с компаниями из других регионов РФ и зарубежных стран. Предусмотрена реализация совместных проектов, заключение перспективных контрактов.

По словам Артема Никитина, на форуме представили 11 компаний с проектами в сфере импортозамещения, а также презентовали инвестиционные площадки Рязанской области. Были встречи по обмену опытом и лучшими практиками. Одним из главных результатов стало обсуждение с Минпромторгом России инициативы региона о создании технопарка электронной промышленности. «Рязанская область может стать пилотным регионом по созданию такого технопарка. Уже имеется пул компаний, которые готовы там работать, — сказал Артем Никитин. — Реализация проекта позволит расширить действующую в области базу технопарков и предоставить на очень выгодных условиях площади для нашего бизнеса и отдельные преференционные режимы, которые позволят им более комфортно работать».

Предприятия — экспоненты стенда Рязанской области отметили удобство и эффективность презентации и продвижения своей продукции, возможности живого общения с потенциальными партнерами в формате специализированной выставки. «Мы провели несколько продуктивных встреч с коллегами из других регионов: договорились о сотрудничестве с Ульяновской, Ивановской, Калужской, Тульской и Тверской областями. Готовность помогать нам и организовывать встречи с предприятиями, имеющими потребность в нашей продукции, выразили коллеги из Торгово-промышленной палаты России и федерального Минэкономразвития. Все заинтересованы в развитии, в расширении производства. В дальнейшем мы планируем только наращивать участие в подобных выставках», — рассказал Вячеслав Фокин, руководитель отдела продаж компании «СтальСтройТехнологии».

В этом году Рязанская область впервые приняла участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» с экспозиционным стендом. В рамках деловой программы участники рязанской делегации провели порядка 100 туров переговоров и рабочих встреч. В этом году главная тема выставки была посвящена промышленному переходу в современных условиях и технологическому суверенитету России. В «ИННОПРОМ-2022» приняли участие более 30 делегаций из 20 стран. Экспонентами выступили представительства и предприятия из 60 регионов России. Организатором работы стенда Рязанской области выступила региональная Корпорация развития.