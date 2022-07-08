Россиян предупредили о повышении цен на пиво из-за подорожания упаковки

По мнению эксперта, подорожание окажется не значительным.

Россиян предупредили о повышении цен на пиво из-за подорожания упаковки. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил Life со ссылкой на эксперта пивоваренного рынка.

По его словам, подорожание ожидается, но не сильное.

При этом риска подорожания напитка из-за роста стоимости тары россияне могут не бояться, заявил эксперт. В стране и так достаточно стеклянных бутылок для производства алкогольного напитка. Проблемы могут возникнуть для пива, которое разливают по алюминиевым банкам, так как производители таких тар по большей части иностранные.

Эксперт отметил, что иногда проблемы с упаковкой возникают, но к сильным затратам для пивоваренных компаний не ведут.