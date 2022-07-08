Россельхознадзор назвал производителей некачественной продукции

В «черном списке» оказались пять предприятий.

В Россельхознадзоре назвали производителей некачественной продукции. Об этом в среду, 6 июля, заявил руководитель ведомства Олег Наумов на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По его словам, в производстве некачественной продукции были замечены предприятия ООО «Микс» Рыбновского района, ООО «ОптТорг» Клепиковского района, ООО «Тырновский молочный завод» Шиловского района, ООО «Марка» Пронского района и ОАО «Кораблинский молзавод Кораблинского района.

Помимо этого, глава Россельхознадзора рассказал, что доля фальсификата, который поставляют в бюджетные учреждения, в 2022 года составила 37%. Это больше по данным за прошлый год — 2021 году доля фальсификата составила 34%.

Наумов отметил, что ситуация требует кардинальных изменений и усовершенствования процедур закупок.