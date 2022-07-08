Присяжные признали рязанца виновным в избиении до смерти мужчины у торгового центра

Присяжные большинством голосов признали вину подсудимого доказанной.

В Рязани коллегия присяжных признала рязанца виновным в избиении до смерти мужчины у торгового центра. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел 6 ноября 2020 года. Мужчина, находясь у торгового центра, ударил ногой незнакомца в грудь. Последний упал и ударился головой о бетонные ступени лестницы, потеряв сознание. Когда он очнулся, нападавший ударил еще два раза кулаком и локтем по голове. Пострадавший получил травмы, от которых скончался.

Подсудимый не признал вину в суде. Присяжные большинством голосов признали вину подсудимого доказанной.

Назначение виновному наказания решит суд при постановлении приговора.