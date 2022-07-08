Появились подробности наезда на восьмилетнего ребенка в Сараях сотрудницей полиции

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На момент аварии сотрудница полиции была трезвой. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции также рассказали, что в аварии виноват сам ребенок — велосипедист не предоставил преимущество в движении следующему по дороге автомобилю, выехав из дома на проезжую часть.

Напомним, авария случилась в четверг, 7 июля. Женщина на Renault Logan сбила восьмилетнего ребенка. Позже стало известно, что она является сотрудником полиции.