Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
26°
Сбт, 09
28°
Вск, 10
28°
ЦБ USD 61.27 -1.87 09/07
ЦБ EUR 62.05 -2.08 09/07
Нал. USD 65 / 73.32 08/07 13:03
Нал. EUR 68 / 73.5 08/07 18:00
Новости
Публикации
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
4 908
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
8 646
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
16 851
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
8 632
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Песков объяснил слова Путина о том, что Россия «еще ничего всерьез не начинала» на Украине
Песков пояснил, что имелись ввиду потенциалы Москвы и Киева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что Россия еще «всерьез ничего и не начинала» на Украине. Об этом передает ТАСС.

Песков пояснил, что имелись ввиду потенциалы Москвы и Киева. Пресс-секретарь президента отметил, что они «совершенно несоизмеримы».

По его словам, потенциал России очень велик и пока она задействует «лишь незначительную часть» в специальной военной операции.

Песков объяснил, что Путин таким заявлением апеллировал к западным странам, которые говорят, что Киев «будет на поле боя двигаться вплоть до победы».

Он отметил, что подобные заявления запада абсурдны и «добавляют горя для украинского народа».