Песков объяснил слова Путина о том, что Россия «еще ничего всерьез не начинала» на Украине

Песков пояснил, что имелись ввиду потенциалы Москвы и Киева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что Россия еще «всерьез ничего и не начинала» на Украине. Об этом передает ТАСС.

Песков пояснил, что имелись ввиду потенциалы Москвы и Киева. Пресс-секретарь президента отметил, что они «совершенно несоизмеримы».

По его словам, потенциал России очень велик и пока она задействует «лишь незначительную часть» в специальной военной операции.

Песков объяснил, что Путин таким заявлением апеллировал к западным странам, которые говорят, что Киев «будет на поле боя двигаться вплоть до победы».

Он отметил, что подобные заявления запада абсурдны и «добавляют горя для украинского народа».