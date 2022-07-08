Пенсионерка не стала писать заявление в полицию на подростков, «терроризирующих» жителей Горрощи

Она написала объяснительную по конфликту, который произошел между ней и мальчиками,

Пенсионерка не стала писать заявление в полицию на подростков, которые «терроризировали» жителей Горрощи. Об этом редакции РЗН. Инфо рассказал собственный источник.

По словам источника, вечером в четверг, 7 июля, к пенсионерке приходил участковый. Она написала объяснительную по конфликту, который произошел между ней и мальчиками, а также предоставила видео для установления личности ребят.

«Пенсионерка не стала писать заявление на ребят, потому что не хочет им портить судьбу», — отметил источник.

Напомним, полиция начала проверку информации. Позже автор поста про «терроризирующих» подростков в Горроще рассказала подробности конфликта.