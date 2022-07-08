Партия «Единая Россия» отчиталась об итогах реализации народной программы

Итоги реализации программы партии за первое полугодие 2022 года представили на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева.

Партия «Единая Россия» отчиталась об итогах реализации народной программы. Как сообщает сайт ER.ru , в регионе уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов. Итоги реализации программы партии за первое полугодие 2022 года представили на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева. Он отметил, что работа идет хорошими темпами, но надо ее сделать более активной и участь все запросы граждан.

«Несмотря на то, что мы находимся в весьма сложном периоде развития страны, несмотря на спецоперацию, с партии никто не снимал повседневных задач. Люди живут здесь и сейчас, а не будущими нашими идеями или теми высокими целями, которыми государство руководствуется при принятии важных решений», — сказал он.

Председатель партии подчеркнул, что речь идет о социально значимых инициативах «Единой России». В пример он привел социально значимые инициативы партии: капремонт школ, благоустройство городской среды. Медведев отметил, что за выполнение народной программы каждый представитель партии несет персональную ответственность.

Андрей Турчак сообщил, что в рамках народной программы «Единой России» уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов: школы, детские сады, медучреждения, спорткомплексы, почтовые отделения."Реконструировано 425 культурно-досуговых центров на селе, по программе социальной газификации подключено 72 тысячи домов и 160 тысяч земельных участков. Наша задача — сделать так, чтобы за каждым объектом народной программы был закреплен ответственный депутат или сенатор", — подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета заявил, что в ходе реализации народной программы принято 166 нормативно-правовых актов, в числе которых 11 указов президента, 30 федеральных законов, 102 акта правительства.

Турчак привел в пример отмену обязательного техосмотра автомобилей, продление моратория на плановые проверки предпринимателей, продление дачной амнистии до 2031 года, увеличение с 5 до 7 лет возраста детей, которые могут ездить в электричках бесплатно, законодательный запрет на списание социальных выплат и пособий за долги по исполнительным производствам.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов отметил, что в сфере здравоохранения в целом реализована уже половина положений народной программы «Единой России». Он заявил, что активно модернизируется первичное звено, ремонтируются и строятся новые объекты, оснащаются оборудованием лечебно-профилактические учреждения, обновляется парк «скорой помощи», передвижных комплексов. Хубезов рассказал, что принят законопроект, расширяющий возможности использования плазмы крови для производства лекарственных препаратов. Также он отметил, что требует развития проект «Санитарный щит».

В партии отметили, что одно из ключевых направлений — социальная поддержка граждан. «Единая Россия» обеспечила поддержку занятости, рост прожиточного минимума и социальных пособий. По инициативе партии обеспечили индексацию МРОТ, который определили на уровне не ниже прожиточного минимума. Также принят закон о содействии переселении на работу в другую местность.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев напомнил, что продолжается программа «Земский доктор», «Земский учитель», а также стартовала программа «Земский фельдшер», партия приступила к разработке программы «Земский работник культуры». Кроме того, партия начала разрабатывать программу «Земский работник культуры».

Министр Антон Котяков отметил, что отдельное внимание уделяют поддержке семей с детьми. Он напомнил, что на сегодняшний день действуют выплаты для нуждающихся беременных женщин, на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет. С 1 апреля введена новая мера поддержки для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Также во время встречи отметили программу содействия молодежной занятости до 2030 года, которая предусматривает субсидирование найма молодых соискателей. Стартовал проект «Страна Мастеров», по которой почти 30 тысяч молодых людей смогут получить помощь профессиональных наставников в открытии и развитии своего дела.

Партия сообщила, что подготовила шесть лав нового закона о занятости. Новая редакция расширит гарантии для безработных граждан и введет ряд гарантий для тех, кто находится под угрозой увольнения или испытывает проблемы с трудоустройством. Кроме того, еще один блок задач связан с регулированием рынка труда и модернизацией служб занятости.

Антон Котяков заверил, что до конца года основные услуги центров занятости во всех регионах страны будут доступны через портал «Работа в России».

Полностью выполнены многие положения народной программы в сфере образования. Реализуется программа капремонта школ — 1661 из 80 регионов уже включены в программу. Из них 1316 должны быть сданы в этом году.

Принят закон о разбюрократизации образования, уточнены нормы по обеспечению двухразовым питанием детей с ОВЗ, введено преимущественное право для льготников при поступлении в колледжи и техникумы.

Партия также начала практику возрождения учебных комбинатов, которые станут первым местом работы для учащихся. В 2022 году был обеспечен беспрецедентный рост бюджетных мест в вузах — 70% из них отдали в регионы. Партия также начала практику возрождения учебных комбинатов, которые станут первым местом работы для учащихся. В 2022 году был обеспечен рост бюджетных мест в вузах — 70% из них отдали в регионы.

Отмечается, что выполнено 60% положений в части развития российской промышленности, поддержки малого и среднего бизнеса, которые зафиксированы в народной программе «Единой России». Принят блок законов о налоговых льготах для ИТ-компаний, отсрочке по кредитам по разным направлениям, продлению лицензий и разрешений, отменено большинство проверок бизнеса. Помимо этого, партия работает над законопроектом по защите от финансовых пирамид и не допустит снижения инвестиционных статей бюджета на капитальные вложения, стройку, инфраструктуру. При подготовке бюджета проработают вопрос о выделении средств на продолжение модернизации отделений «Почты России». Также «Единая Россия» подготовила инициативу о закреплении за «Почтой России» исключительного права по доставке пенсий.

В партии идет работа над устранением цифрового неравенства, реализованы инициативы по защите персональных данных, противодействию киберпреступлениям и трансграничной передаче данных. Продолжает развиваться возможность предоставления госуслуг с использованием не только официальных сайтов, но и мобильных приложений, социальных сетей. Принят закон «Единой России» об обязанности органов власти создавать и вести страницы в соцсетях, чтобы у людей была возможность общаться с представителями власти и получать обратную связь.

Председатель партии подчеркнул, что отдельного внимания требует организация помощи Донбассу и всем освобожденным территориям.

«Выполнение народной программы — одна из основных задач партии. Ее приоритеты заложены в основу федерального и регионального бюджетов на 2022 год. Речь идет об улучшении качества дорог, услуг ЖКХ, благоустройства территорий, обеспечении доступности первичного звена здравоохранения, создании новых рабочих мест, укреплении экономики и развитии социальной сферы.

Одним из важных направлений народной программы партии в Рязанской области является социальная газификация. Депутаты от „Единой России“ провели встречи с жителями и получили подтверждение о готовности к участию в программе. На партийном контроле находятся более 2800 домовладений, на которых проводятся работы. Более чем на 1000 объектах работы приняты единороссами совместно с общественностью и владельцами. По программе можно заключить комплексный договор, который включает установку оборудования. Кроме того, приняты меры поддержки для малоимущих граждан по возмещению части расходов.

Повторюсь, исполнение народной программы, ее региональной составляющей является нашим приоритетом. Мы дали обещания и несем за них конкретную ответственность», — отметил Сергей Васильев, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель регионального исполнительного комитета партии.