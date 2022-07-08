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На Северной окружной начали укреплять дорожное полотно
В ближайшие дни начнется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия.

В Рязани на участке Северной окружной дороги продолжается реконструкция. Подрядчик приступил к расширению полотна, сообщила дирекция дорог региона.

На объекте идут работы по устройству ливневки, переносятся сети, расчищается территория в полосе отвода. Реконструкция идет в соответствии с графиком.

В ближайшие дни начнется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. К этим работам приступят после первого этапа устройства ливневки. Подрядчик закупает материалы и конструкции. После того, как их доставят на объект, часть процессов будет проходить параллельно.

Напомним, работы идут на участке от поворота на 5-й район Борок до улицы Бирюзова, дом № 30. Движение закрыто в сторону Канищева. Пропуск транспорта организован в оба направления.

Информацию о ходе работ можно найти на сайте дирекции дорог в разделе «БКД».