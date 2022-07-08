«Мармакс» презентовал комплекс «Наследие Современности»

Компания «Мармакс» пригласила владельцев квартир на закрытую праздничную церемонию. Жители приходили семьями, всего мероприятие посетили более 300 собственников.

В среду, 6 июля, в ресторане «Небо» состоялась презентация сданного жилого комплекса бизнес-класса «Наследие Современности».

Компания «Мармакс» пригласила владельцев квартир на закрытую праздничную церемонию. Жители приходили семьями, всего мероприятие посетили более 300 собственников.

Под аккомпанемент джазовой музыки, соседи могли познакомиться друг с другом и с сотрудниками компании, которые принимали участие в строительстве комплекса. Для гостей также была организована фотозона.

Первым выступил основатель и гендиректор «Мармакса» Юрий Юров. Он поблагодарил гостей за доверие к компании.

«В 2018 году я подумал, что обычная передача ключей — формальная история, не такая интересная и сухая. И с того времени дома решили передавать таким образом. У нас есть ощущение, что до тех пор, пока мы строим дом, он наш. А после мероприятия — становится вашим. Этот праздник организован еще и для того, чтобы вы все познакомились, увидели друг друга. Потому что часто мы живем и не знаем, кто наши соседи», — поделился Юрий Юров.

Он отметил, что в жилом комплексе «Наследие Современности» все продумано до мелочей — по индивидуальному проекту ландшафтного дизайна высажены деревья и многолетние кустарники, есть удобная детская площадка, терраса, система безопасности, приятная музыка, сопровождающая владельцев до порога их квартиры, создано мобильное приложение «Мармакс», где можно оставлять заявки на различные услуги управляющей компании.

Коммерческий директор Валерия Русакова рассказала, что компания решилась на смелую идею — сделать озеленение на крыше. По ее словам, это был сложно реализуемый проект, однако его удалось воплотить в жизнь.

«Мы привлекли лучших ландшафтных дизайнеров со всей страны. Технологии посадки растений на крыше кардинально отличается от посадки растений в плодородном грунте. Используется смесь компонентов естественного происхождения, которая помогает развиваться растениям. Часть деревьев привезены из немецкого питомника «Логберг», — сообщила она гостям.

Валерия Русакова подчеркнула, что с управляющей компанией разработана система правильного ухода за растениями, за этим следят и дендрологи из Москвы.

В компании отметили, что для благоустройства жилого комплекса использовались только природные материалы.

«Детская площадка для маленьких жителей «Наследия Современности» изготовлена из темной древесины с натуральной текстурой. Обладает экологичностью и износостойкостью», — заключила коммерческий директор.

Юрий Юров добавил, что в каждый проект компания старается принести что-то новое. Так, в строящемся сейчас квартал бизнес-класса «Манхэттен», будут необычные для Рязани архитектурные решения, а три разноэтажных дома объединит приватный парк со встроенным двором.