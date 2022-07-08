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Малков дал три недели на разработку концепции пешеходного маршрута Рязани
Малков отметил, что это должно быть единое пространство со скверами, благоустроенной территорией, продуманным функционалом и инфраструктурой, автомобильными парковками, где все объекты вписаны в ландшафт.

Врио губернатора Павел Малков заявил, что дал три недели на разработку общей концепции пешеходного маршрута Рязани. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

Малков отметил, что это должно быть единое пространство со скверами, благоустроенной территорией, продуманным функционалом и инфраструктурой, автомобильными парковками, где все объекты вписаны в ландшафт.

В пятницу, 8 июля, Малков осмотрел часть маршрута, которая будет пролегать от бывшего хлебозавода № 1 до Лыбедского бульвара.

Он отметил, что здание хлебозавода можно превратить в креативное пространство для молодежи и для общественных движений. Он предложил узнать мнение молодых архитекторов и организовать дискуссию в рамках форума древних городов.

Малков заявил, что улице Некрасова нужен комплексный проект ее развития и благоустройства.

«Этим должна заняться администрация города и областное управление архитектуры. Предложил подключить к работе Рязанский политех, где учатся талантливые ребята», — говорится в сообщении.

Врио губернатора добавил, что одним из главных мест маршрута станет Лыбедский бульвар, где необходимо предусмотреть велосипедные дорожки, благоустроить пространство под мостом на Горького.

«Разместить информацию на тех зданиях, которые представляют историческую ценность. Убрать металлические заборы, которые портят облик города и настроение жителей. И главное, провести дополнительное озеленение территории — сейчас там сложно находиться в солнечный день», — написал Малков.

Он отметил, что нехватка зеленых насаждений актуальна для всей Рязани. Он заявил, что по этой проблеме проведут совещание.

Ранее врио губернатора опубликовал проект благоустройства центра Рязани.